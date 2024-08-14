Почти 2 миллиарда рублей будет потрачено на содержание автодорог в Орловской области

В Орловской области на содержание автодорог в 2024 году планируется потратить более 1,8 миллиарда рублей. Об этом стало известно на аппаратном совещании в администрации региона.

Губернатор Андрей Клычков подчеркнул, что все работы по ремонту и обслуживанию дорог находятся под постоянным контролем. В рамках национального проекта планируется отремонтировать пять участков дорог общей протяжённостью 19,7 километров.

Уже отремонтированы мост через реку Рыбница в Свердловском районе и мостовое сооружение через реку Цкань в Болховском районе. Продолжаются ремонтные работы на дорогах «Залегощь – Красное», «Ливны – Орлово» и «Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека».

Также в рамках государственной программы будут построены и реконструированы две дороги общей протяжённостью 17,309 километров — «Комаричи-Дмитровск — Девятино – Упорой» и «Сосково – Мураевка – Должонки».