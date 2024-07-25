Около 200 нарушений выявила прокуратура Орловской области в работе приставов: 7 должностных лиц привлекли к ответственности

Прокуратура Орловской области, с начала 2024 года, выявила более 190 нарушений в деятельности судебных приставов-исполнителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой было принесено 36 протестов на незаконные правовые акты, внесено 9 представлений, а также к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц. Кроме того, два должностных лица были предостережены о недопустимости нарушения закона.

Накануне в областной прокуратуре прошёл личный приём граждан по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве, который провёл заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов. На приёме было принято 13 заявителей.

Основные жалобы орловцев касались несогласия с размером взысканий, осуществляемых в рамках исполнительных производств. Жители также отмечали, что приставы не соблюдают требования о сохранении прожиточного минимума после удержания задолженности, а также излишне взыскивают денежные средства.