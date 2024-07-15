Почти 25 тысяч человек в Орловской области остались без света: энергетики из соседних регионов прибыли на помощь

Сегодня ночью, 15 июля 2024 года, Орловская область оказалась под властью шквалистого ветра и ливня. По словам вице-губернатора Орловской области Владимира Ивановского, массовые отключения электричества были зафиксированы в 11 муниципальных образованиях. Без света остались жители 354 населённых пунктов — почти 25 тысяч человек. Зафиксировано 63 отключения сети, не работают 772 трансформаторные подстанции.

Для ликвидации последствий урагана прибыли бригады энергетиков из соседних регионов. Специалисты были распределены по участкам, где наблюдались нарушения в работе электросетей. Они приступили к восстановлению электроснабжения после урагана, который обрушился на регион минувшей ночью.

В настоящее время в работах задействованы 67 бригад: 184 специалиста и 95 единиц спецтехники.