Почти 400 медиков пришли работать в больницы Орловской области

В больницы Орловской области пришли работать почти 400 новых сотрудников. Это стало возможным благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые были инициированы президентом РФ. Об этом сообщили Вести-Орел 9 августа 2024 года.

В регион приехали 288 врачей и 104 фельдшера. Большинство из них присоединились к коллективам Плещеевской и Покровской центральных районных больниц.

С 2024 года перечень медицинских работников, которые могут получить выплаты по программам, расширился. Пока действует договор, медики имеют право сменить место работы один раз — например, перейти из одной больницы Орловской области в другую.