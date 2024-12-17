Почти 5 тысяч доз вакцины „Пентаксим“ поступят в Орловскую область

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До конца текущего года в регион поступит почти 5 тысяч доз вакцины от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита. Об этом рапортовал областной Департамент здравоохранения, возвещая о важных мерах по охране здоровья.

Речь идет о вакцине «Пентаксим», которая является надежным щитом для самых маленьких пациентов.

Кроме того, в департаменте уточнили, что для завершения плановой иммунизации детей в декабре поликлиники получат 3 тысячи доз вакцины «Вактривир». Эта вакцина предназначена для профилактики кори, краснухи и паротита, обеспечивая защиту от серьезных заболеваний. В дополнение к ней поступили 1,8 тысячи доз паротитно-коревой вакцины, укрепляющей иммунитет юных жителей региона.

В Департаменте также отметили, что первые отгрузки вакцин для профилактических прививок в 2025 году стартуют уже в январе, продолжая рать за здоровье и благополучие подрастающего поколения, сообщает «ОрелТаймс».