22 августа 2022



Почти 50 млн рублей предусмотрено на капремонт колпнянской больницы

Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин на заседании регионального правительства.

Капитальный ремонт Колпнянской ЦРБ будет проведен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».

«Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 47,9 млн рублей, в том числе 46,8 млн рублей за счет федерального бюджета», — отметил Алексей Субботин.

«В ходе заседания правительством Орловской области в рамках федерального законодательства было принято решение о закупке работ по капитальному ремонту Колпнянской ЦРБ у единственного подрядчика. Такое решение принято в связи с учетом отсутствия времени для проведения повторных процедур, сезонности внешних работ на объекте, ранее проведенной конкурентной закупки, в целях защиты социальных интересов Орловской области и обеспечения экономической стабильности.

Орловскому областному государственному заказчику было поручено в срок до 26 августа 2022 года обеспечить заключение государственного контракта по капитальному ремонту Колпнянской ЦРБ», сообщил официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 22 Авг 2022 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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