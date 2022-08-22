Почти 50 млн рублей предусмотрено на капремонт колпнянской больницы

Об этом сообщил руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области Алексей Субботин на заседании регионального правительства.

Капитальный ремонт Колпнянской ЦРБ будет проведен в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области».

«Объем финансирования на 2022 год предусмотрен в сумме 47,9 млн рублей, в том числе 46,8 млн рублей за счет федерального бюджета», — отметил Алексей Субботин.

«В ходе заседания правительством Орловской области в рамках федерального законодательства было принято решение о закупке работ по капитальному ремонту Колпнянской ЦРБ у единственного подрядчика. Такое решение принято в связи с учетом отсутствия времени для проведения повторных процедур, сезонности внешних работ на объекте, ранее проведенной конкурентной закупки, в целях защиты социальных интересов Орловской области и обеспечения экономической стабильности.

Орловскому областному государственному заказчику было поручено в срок до 26 августа 2022 года обеспечить заключение государственного контракта по капитальному ремонту Колпнянской ЦРБ», сообщил официальный Портал Орловской области.