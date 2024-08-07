Почти 800 безнадзорных животных отловили в Орле в этом году

Во время прямой линии, которая состоялась 6 августа 224 года, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в текущем году в регионе было отловлено почти 800 безнадзорных животных. В предыдущем, 2023 году, этот показатель практически достиг тысячи. За два года на эти цели было потрачено около 22 миллионов рублей.

Клычков подчеркнул, что зачастую причиной появления бездомных собак на улицах являются безответственные хозяева, которые выбрасывают своих питомцев. По различным оценкам, каждый день на свободу в регионе попадают от 7 до 40 животных.