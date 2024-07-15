Почти 9 лет дали за убийство сына: орловчанке вынесли приговор

В выходной день, 14 июля 2024 года, стало известно что, Ливенский районный суд Орловской области вынес приговор по делу об убийстве. Жительница Орла признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что подсудимая распивала спиртные напитки со своим сыном у себя дома. В ходе застолья между ними возник конфликт, и у женщины сформировался преступный умысел, направленный на убийство сына.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она взяла кухонный нож с лезвием длиной 195 мм и ударила им сына в область сердца. Мужчина скончался от острой кровопотери.

Подсудимая признала свою вину лишь частично, хотя и раскаялась в содеянном. Она утверждала, что ударила сына ножом не умышленно, в результате стечения обстоятельств. По её словам, во время конфликта сын выгонял её из дома и угрожал физической расправой.

Согласно материалам дела, тело пролежало в квартире почти двое суток. Когда приехал отец убитого и муж убийцы. Войдя в дом, он увидел на полу своего сына, накрытого куртками. В это время в комнате спала мать, которая находилась в той же комнате. Муж разбудил её и спросил, что произошло. Женщина ответила, что сын мёртв.

Суд учёл показания свидетелей и признал женщину виновной.