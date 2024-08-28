Почти к 2900 участкам в Орловской области подвели газ

Во вторник, 27 августа 2024 года, стало известно, что в рамках программы догазификации, которая стартовала в 2021 году, в Орловской области газ был подведён к границам 2899 участков. Об этом сообщили на аппаратном совещании в областной администрации, где подчеркнули важность этой работы для успешного прохождения нового отопительного сезона.

С момента запуска программы в регионе было заключено 3377 договоров, из которых 2899 уже исполнены. Это составляет впечатляющие 85,8%. Благодаря этому жители смогут наслаждаться теплом и комфортом в холодные месяцы.

АО «Газпром газораспределение Орёл» активно работает над обеспечением надёжности газоснабжения. Сейчас завершается проверка герметичности газопроводов, а также проводится техническое обслуживание и текущий ремонт 2987 объектов. На данный момент выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону составляет 78%.

Благодаря этим усилиям область уверенно движется к тому, чтобы обеспечить стабильное и безопасное газоснабжение для своих жителей в зимний период.

Ранее мы сообщали, что особняк Пугачёвой сдают в аренду за 2 миллиона рублей в месяц.