Почти миллион рублей вытянула с воспитателей заведующая орловским детсадом

Сегодня, 30 июля 2024 года, стало известно, что уголовное дело в отношении заведующей детским садом №2 в Нарышкино передано в суд. Женщину обвиняют в мошенничестве, сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, подозреваемая требовала от восьми воспитателей ежемесячно отдавать ей часть стимулирующих выплат. Заведующая объясняла это необходимостью финансирования хозяйственно-бытовых нужд. С марта 2013 года по август 2021 года она получила более 840 тыс. рублей.

Этими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Теперь уголовное дело рассмотрит Урицкий районный суд.