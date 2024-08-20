Почти на 200 миллионов рублей подала иск в суд мама Виктории Бони против пластического хирурга: после подтяжки и липосакции у 68-летней женщины начался некроз тканей и потеря подвижности шеи

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Галина Ивановна, 68-летняя мама Виктории Бони, обратилась в суд с иском против пластического хирурга Максима Иванчука. После пластической операции на лице, которую он провёл в ОАЭ, у женщины начались серьёзные проблемы со здоровьем: некроз тканей и потеря подвижности шеи. Сумма иска составляет внушительные 195 миллионов рублей.

Иванчук известен как специалист по пластическим операциям, который работал с Викторией Боней. Он предложил Галине Ивановне сделать пластику лица в своей клинике в ОАЭ. Операция включала липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику (изменение формы век). Однако результат оказался далёк от желаемого: после операции у женщины остались жуткие шрамы, начался некроз тканей, и она потеряла возможность двигать шеей.

Семья Бони обратилась к другим специалистам, которые были шокированы последствиями операции. Они рекомендовали пересадку кожи, возможно, даже две. Однако Максим Иванчук объяснил осложнения возрастом пациентки и гормональным сбоем и предложил исправить всё бесплатно. Но семья не согласилась на это предложение, и в суд был направлен иск почти на 200 миллионов рублей.

Кроме того, адвокат семьи направила запросы самому врачу и в государственные органы ОАЭ. Есть подозрения, что Максим проводит операции без лицензии, а помещения арендует у местной клиники. Если эти обвинения подтвердятся, доктору и его ассистенту может грозить уголовное преследование и пожизненный запрет на медицинскую деятельность.