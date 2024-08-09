Почти на полтора месяца в Орле перестанут ходить трамваи: что нужно знать пассажирам

В Орле произошли изменения в работе трамваев. По информации группы «Транспорт 57| Транспорт Орла и Орловской области» в социальной сети ВКонтакте, с 13 августа по 30 сентября 2024 года будет приостановлено движение составов от депо до Железнодорожного района. Это связано с проведением ремонтных работ на участке тепломагистрали № 4 по переулку Трамвайный.

Трамваи будут следовать только на участке от трамвайного депо до завода «Химмаш». На закрытом участке будут работать компенсирующие автобусные маршруты 1т, 3т и 4т. Однако маршруты 1т и 3т будут изменены.

Маршрут 1т будет проходить от трамвайного депо через Красный мост до железнодорожного вокзала. Маршрут 3т будет следовать от остановки улица Пушкина до завода Медведева. Маршрут 4т останется без изменений.

Такая схема работы автобусов уже использовалась с 2021 по 2023 год во время реконструкции Красного моста.

Как будет организовано движение транспорта:

Ул. Пушкина — пер. Новосильский — ул. Московская — пер. Трамвайный — пл. Поликарпова — ул. Старо-Московская — ул. Пушкина — ул. 1-я Курская — пер. Речной — ул. 2-я Курская — пер. Речной — ул. 3-я Курская — ул. Пушкина.