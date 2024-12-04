Почти на треть выросли поставки зерна из Орловской области в другие регионы страны

С начала года из Орловской области в другие регионы отправлено около 2 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, что на впечатляющие 26,3% превышает уровень предыдущего года, согласно сведениям Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сообщает oreltimes.ru.

Из Орловщины было отправлено 1,9 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки, включая 1,7 миллиона тонн продовольственного зерна. Также отгружено 58 тысяч тонн картофеля, сахарной свеклы и соломы.

Специалисты Россельхознадзора в это время проводили карантинный фитосанитарный контроль, отобрав 63 тысячи образцов для лабораторных исследований. В продукции общим объемом 14,3 тысячи тонн была выявлена повилика — карантинный объект.

Зараженные рапс и пшеница были направлены на предприятия переработки, которые эффективно устранили карантинный объект, как сообщили в ведомстве.

В то же время, текущий урожай зерновых снизился по сравнению с прошлым годом. По данным Департамента сельского хозяйства, общий объем урожая зерновых и масличных культур составил более 4,6 миллиона тонн, в то время как в 2023 году было собрано 5 миллионов тонн этих культур.