Под Новосибирском инвалид, убивший жену в присутствии детей, признан вменяемым

Инвалид, устроивший трагедию над женой, отказавшейся вернуться к нему, был признан вменяемым. Об этом сообщил брат убитой женщины.

Егор, потерявший ногу в детстве, встретил Розу 12 лет назад на вокзале, где она работала кассиршей. У Розы уже были двое сыновей от предыдущего брака, но это не остановило Егора. Они осели в другом селе, где родили троих общих детей: дочку и двух сыновей. Роза с детьми заботилась о большом хозяйстве, пасла баранов, а старшие сыновья рубили дрова. Она никогда не жаловалась на жизнь и защищала Егора, оправдывая его инвалидность: «Что вы хотите, он инвалид», — вспоминает Руслан.

Летом 2023 года все изменилось, когда Егор неожиданно купил дом в 60 километрах от Омска и перевез туда семью. Роза долго скрывала свои страдания, пока на дне рождения не призналась, что хочет вернуться в Ярково.

19 апреля 2024 года Егор вновь пришел уговаривать Розу вернуться, но, одевшись нарядно и предложив подарок, он напал на неё с ножом на глазах у детей. Егора признали вменяемым, и ему грозит до 15 лет заключения. Розины дети находятся под опекой её сестры, сообщает «Комсомольская правда».

Расследование продолжается.