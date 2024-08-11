Под Орлом банк не смог забрать заложенную машину

Фото: ИА «Орелград»

В августе 2024 года стало известно, что Новосильский районный суд Орловской области частично удовлетворил иск АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» к местному жителю о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество.

Банк требовал взыскать с ответчика задолженность в размере 28 663 рублей 29 копеек и обратить взыскание на транспортное средство, принадлежащее должнику. Организация также просила суд определить публичные торги в качестве способа реализации имущества. В обоснование исковых требований истец указал, что кредитный договор с ответчиком был заключён в сентябре 2018 года. Мужчина получил взаймы 285 616 рублей 36 копеек, которые потратил на покупку транспортного средства. По версии банка, ответчик не исполнял свои обязательства должным образом, то есть не погашал долг своевременно и в полном объёме.

Должник выступил против взыскания автомобиля, так как ранее Болховский районный суд уже вынес решение об обращении взыскания на заявленное транспортное средство. Банк в данном случае просто опоздал. «Вступившим в законную силу решением Болховского районного суда уже обращено взыскание на заложенное имущество, — пояснили в пресс-службе Новосильского районного суда. — Данное решение вступило в законную силу, в связи с чем имеет преюдициальное значение и не подлежит оспариванию участвующими в рассматриваемом деле лицами», сообщает «Орелград«.