Под Орлом побороли усачей. Почти полностью

Карантинная фитосанитарная зона по трем видам усачей рода Monochamus в Дмитровском районе сократилась на 19 083 га. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, это стало известно при проведении карантинных фитосанитарных обследований на территории КУОО «Дмитровское лесничество». Здесь удалось частично ликвидировать популяции черных усачей рода Monochamus: большого елового чёрного усача, малого елового чёрного усача, соснового чёрного усача.

В итоге сейчас общая площадь карантинной фитосанитарной зоны по трем видам усачей составляет 12 568 га, в т. ч: площадь очага – 3 700 га, площадь буферной зоны – 8 868 га. Большой еловый чёрный усач, малый еловый чёрный усач, сосновый чёрный усач – карантинные виды вредителей хвойных пород деревьев. Опасность представляют жуки и личинки. Жуки в период созревания обгладывают кору с молодых веток. Личинки повреждают кору, луб, заболонь и древесину. В результате жизнедеятельности вредителя деревья ослабляются и усыхают. Древесина теряет технические качества. Личинки усачей повреждают и готовую необработанную древесину, снижая ее техническую годность, нанося огромный ущерб лесному хозяйству.