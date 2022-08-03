3 августа 2022



Под Орлом побороли усачей. Почти полностью

Карантинная фитосанитарная зона по трем видам усачей рода Monochamus в Дмитровском районе сократилась на 19 083 га. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, это стало известно при проведении карантинных фитосанитарных обследований на территории КУОО «Дмитровское лесничество». Здесь удалось частично ликвидировать популяции черных усачей рода Monochamus: большого елового чёрного усача, малого елового чёрного усача, соснового чёрного усача.

В итоге сейчас общая площадь карантинной фитосанитарной зоны по трем видам усачей составляет 12 568 га, в т. ч: площадь очага – 3 700 га, площадь буферной зоны – 8 868 га. Большой еловый чёрный усач, малый еловый чёрный усач, сосновый чёрный усач – карантинные виды вредителей хвойных пород деревьев. Опасность представляют жуки и личинки. Жуки в период созревания обгладывают кору с молодых веток. Личинки повреждают кору, луб, заболонь и древесину. В результате жизнедеятельности вредителя деревья ослабляются и усыхают. Древесина теряет технические качества. Личинки усачей повреждают и готовую необработанную древесину, снижая ее техническую годность, нанося огромный ущерб лесному хозяйству.

 

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Опубликовано 03 Авг 2022 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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