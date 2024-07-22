Под Орлом произошло ДТП: пострадали двое

Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

В июле 2024 года на автодороге под Орлом произошло ДТП с участием двух иномарок, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России по Орловской области.

Дорожный инцидент случился 21 июля 2024 года приблизительно в 16:30 на федеральной трассе М-2 «Крым». Автомобиль Ford Transit под управлением 63-летнего водителя столкнулся с Audi A6, совершавшим разворот. За рулём второй иномарки находился 47-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили пассажиры Ford Transit — 60-летняя женщина и 26-летний мужчина.