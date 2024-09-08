Подаренный Москвой троллейбус попал в аварию в центре Орла

Вчера, 6 сентября 2024 года, в Орле произошло ДТП с участием московского троллейбуса. Авария случилась на пересечении улиц Пионерской и Горького. Как сообщили в сообществе «Общественный транспорт Орла», троллейбус был подарен столице нашему городу.

По предварительным данным, причиной аварии стала невнимательность водителей, которые нарушили правила дорожного движения. К счастью, повреждения оказались не слишком серьёзными, и троллейбус быстро вернулся к работе на маршруте.

Ранее мы писали, что 8 сентября 2024 года, сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Орла по подозрению в серии краж, часть из которых была совершена с использованием информационных технологий. По одному из эпизодов проходят ещё двое сообщников старшего возраста.