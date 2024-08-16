Поддержка будущих мам в Орловской области: за семь месяцев 2024 года трудоустроенные беременные получили более 175 миллионов рублей

В Орловской области реализуется программа поддержки беременных женщин. За семь месяцев 2024 года трудоустроенные беременные получили более 175 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря мерам социальной поддержки, которые предоставляются будущим мамам.

Согласно информации от регионального правительства, предоставленной Социальным фондом, около 1500 женщин в Орловской области получили пособие по беременности и родам. Эта мера поддержки предоставляется женщинам с семимесячным сроком беременности перед декретным отпуском.

Для получения пособия необходимо, чтобы работодатель передал данные о необходимости выплат в Социальный фонд. Средства выделяются на расходы женщины в течение 70 дней до родов и 70 дней после. Эти меры поддержки помогают будущим мамам чувствовать себя увереннее в период ожидания малыша.

Ранее мы писали, что в Орловской области, среди прибывших в августе 2024 года жителей приграничных районов Курского региона, оказалась беременная женщина на девятом месяце.