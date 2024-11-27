Поддержка маленьких орловцев: закупка специального питания для детей с фенилкетонурией

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Департамент здравоохранения Орловской области торжественно объявил о начале поиска поставщика специализированного лечебного питания для детей, страдающих фенилкетонурией. Данная информация стала доступна на портале «Госзакупки», сообщает newsorel.ru.

Планируется закупить данное питание для семи юных пациентов на предстоящий год. Продукты питания должны быть доставлены в две партии: первая — в конце текущего года, а вторая — в середине следующего, обеспечивая таким образом непрерывность и стабильность в их рационе.

Начальная цена контракта была установленная на уровне 4,6 миллиона рублей, что подчеркивает важность и значимость данного проекта для здоровья и благополучия детей, нуждающихся в строгом соблюдении лечебной диеты.