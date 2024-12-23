Поддержка семей в Орловской области: утвердили новые инициативы для повышения рождаемости

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В Орловской области утвердили программу мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в регионе. Программа рассчитана на 2025–2027 годы и опубликована на сайте областного правительства.

Одним из ключевых пунктов программы является создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых. Орловские семьи смогут воспользоваться колясками, кроватками, пеленальными столиками и другими вещами, предназначенными для студенческих, молодых и малообеспеченных семей, а также одиноких матерей. Пункты проката будут открыты на базе бюджетных организаций в областном центре и ряде районов. Ожидается, что до конца 2027 года такую помощь получат 2400 семей.

Кроме того, планируется организовать услуги кратковременного присмотра за детьми до трёх лет как в организациях социального обслуживания, так и на дому — «социальная няня» будет доступна для студенческих, молодых и малообеспеченных семей и одиноких матерей. Этой услугой смогут воспользоваться 240 семей. Исполнителями выступят комплексный центр социального обслуживания Мценска и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла, пишет vestiorel.ru.

Согласно документу, молодой семьёй считается та, в которой возраст каждого из супругов или единственного родителя не превышает 35 лет.

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