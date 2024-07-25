Подъездного воришку из Северного района нашли по украденному смартфону

В среду, 24 июля 2024 года, стало известно, что мужчина из Северного района города Орла оставил свой рюкзак на время без присмотра в подъезде, когда переносил вещи. Вернувшись, он не нашёл его на прежнем месте. Внутри рюкзака находился дорогостоящий смартфон. Об этом происшествии сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Телефон был обнаружен в одной из торговых точек Заводского района, специализирующейся на продаже подержанных гаджетов. Выяснилось, что 25-летний орловец, укравший смартфон, сбросил его до заводских настроек и попытался выдать за свой собственный, продав за 10 тысяч рублей.

Подозреваемый признался в содеянном. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.