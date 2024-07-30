Подготовка Орла ко Дню города идёт полным ходом: на главных улицах установят 850 российских флагов

Фото: Администрация города Орла

Ко Дню города, 5 августа 2024 года, Орёл преобразится благодаря установке 850 российских флагов. Они будут размещены на главных площадях и в популярных местах отдыха областной столицы. Работы по установке уже начались, об этом сообщила пресс-служба администрации города.

-Подрядчик отметил, что сегодня все работы по установке триколоров на бульваре Победы будут завершены. Следующее место работ — сквер Танкистов, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, фасады некоторых зданий украсят копии «Знамени Победы».