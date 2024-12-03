Подростка, попавшего в ДТП на Бали, перевезут в Россию: за лечение насчитали уже около 4 миллионов рублей

Фото: SHOT

Сегодня, 3 декабря, 2024 года, Орловская среда сообщала, что на Бали 16-летний подросток из России попал в страшное ДТП на мотоцикле. Сейчас стало известно, что Ярослава Жукова перевезут в Россию. По требованию консульства и МИД РФ, индонезийские врачи передали все необходимые документы для транспортировки парня в Россию.

По словам мамы Ярослава, её сыну нужно ещё минимум 10 дней провести в балийской больнице, после чего будет рассматриваться вопрос о перевозке его на родину. У подростка диагностированы перелом двух рук, закрытый перелом таза, разрыв мочевого пузыря и желудка. Счёт за лечение в больнице уже достиг 600 миллионов индонезийских рупий (около 4 миллионов рублей), и продолжает расти каждый день, пишет SHOT.

Реабилитация Ярослава после полученных травм потребует много времени и средств — около 1 миллиона рублей. Семья планирует обратиться за помощью к общественности для сбора необходимых средств.

Для перевозки подростка в Россию семья рассматривает возможность обращения в МЧС РФ. Они надеются, что транспортировка будет осуществлена бесплатно или за минимальную цену. Перелёт на борту Emirates обойдётся примерно в 1,5 миллиона рублей.

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