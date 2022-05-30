30 мая 2022



Подростки из экоотрядов получат электронные трудовые книжки

Число обладателей электронных трудовых книжек (ЭТК) в Орловской области в ближайшее время может увеличиться на 2 тысячи. Это связано с тем, что с 1 июня в регионе начнут работу экологические отряды. Всем подросткам в возрасте от 14 лет, впервые заключившим трудовые договоры с работодателем, будут оформлены электронные трудовые книжки.

Отделение Пенсионного фонда напоминает, что к преимуществам цифровой трудовой книжки, прежде всего, относится возможность быстро и удобно получать доступ к информации, имеющейся в документе, и контролировать отражение сведений о трудовой деятельности. Высокий уровень безопасности и сохранности данных, а также полнота и точность информации о стаже упростят процедуру назначения пенсии, информирует региональное Отделение ПФР.

 

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Опубликовано 30 мая 2022 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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