Подростки в Ливнах систематически избивают инвалида-затворника

tver-mk.ru

В Ливнах одинокий инвалид-затворник, Олег Морозов, несчастный пленник своей судьбы, стал жертвой жестокости группы подростков, сообщает «Орловские новости».

Ужасающие подробности произошедшего раскрыла соседка Олега, пожилая женщина по имени Ирина Дюстер, обратившаяся за помощью к СМИ. К сорока годам Олег утратил своих родителей и погрузился в жизнь затворника, оставаясь без работы и пенсии по инвалидности. Его скромное жилье теперь лишено света и газа из-за долгов.

Неравнодушные соседи приносят Олегу еду, однако на его плечи свалилась новая напасть: каждодневные нападения агрессивных подростков.

— Почти каждый день группа из десяти и более подростков, вооруженные дубинками, электрошокерами и камнями, окружает дом Олега, бьет стекла, ломает дверь и зрит его матюками, — жалуется Ирина Дюстер.

Она неоднократно обращалась к участковому с просьбой о помощи, но «воз и ныне там». Местное СМИ предостерегает: эта история может завершиться трагедией.