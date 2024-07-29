Подросток спас маленькую сестру и брата из пожара: героический поступок 14-летнего Арсения

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

В воскресенье, 28 июля 2024 года, в селе Знаменка произошел пожар, который охватил кровлю частного дома на две семьи по улице Ягодная. В момент опасности на месте находился 14-летний Арсений, который не растерялся и вынес из горящего дома трехлетнею сестру и шестилетнего брата, а затем помогал спасателям бороться с огнём.

По сообщению МЧС, сигнал о пожаре поступил в 13:47. На место происшествия оперативно выехали сотрудники двух пожарных частей. Они смогли справиться с огнём, но пламя успело повредить обе части дома. К счастью, люди не пострадали.

Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.