Подросток, вооружённый ножом, напал на учеников средней школы в Краснодарском крае: пострадали четверо детей, видео

Фото: администрация Краснодара

Сегодня, 6 декабря 2024 года, в средней школе №94 в посёлке Российский Краснодарского края восьмиклассник, вооружённый ножом, напал на учеников. В результате происшествия четыре ребёнка получили ранения разной степени тяжести. Смотрите видео по ссылке.

Двое из пострадавших получили колото-резаные ранения. Один из них, мальчик 2009 года рождения, получил ранение грудной клетки, живота и левого бедра. Второй пострадавший, 2011 года рождения, был ранен в ногу. Оба мальчика были экстренно госпитализированы.

Ещё один ученик, 2010 года рождения, во время нападения получил перелом носа и лишился зуба. Также пострадала девочка, которую нападавший ударил после того, как ранил мальчиков, пишет Mash.

По предварительной информации, мальчика, напавшего на четверых учеников 94-й школы в посёлке Российский зовут Сингур.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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