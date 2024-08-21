Подрядчик добился дополнительной оплаты от орловского Госзаказчика

Сегодня, 21 августа 2024 года, арбитражный суд Орловской области обязал КУ ОО «Орловский областной государственный заказчик» выплатить АО «Орёлдорстрой» 68 миллионов рублей.

В 2021 году стороны заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги «Хомутово – Красная Заря – Судбище – Орёл – Ефремов – Кологривово». Стоимость работ составила 392,4 миллиона рублей. Подрядчик выполнил их в срок и с надлежащим качеством, работы были приняты. Однако сумма оплаты исполнителя не устроила.

«Орёлдорстрой» обратился в Госэкспертизу для перерасчёта стоимости работ по актуальным ценам. Выяснилось, что они обошлись подрядчику на 16,48% дороже, чем планировалось изначально.

Госзаказчик утверждал, что все бюджетные лимиты были доведены до подрядчика и работы оплачены полностью. После рассмотрения позиций обеих сторон Арбитражный суд пришёл к выводу, что доводы истца обоснованы, и дополнительная оплата необходима. В общей сложности сумма компенсации составила 62,2 миллиона рублей и 200 тысяч госпошлины, сообщает «Орелтаймс».