Страшное совпадение: погибший хозяин башкирской Хатико повторил судьбу своих близких

Фото: sobaka.ru

Ранее Орловская среда писала про башкирского Хатико, который 4 дня ждёт своего хозяина, провалившегося под лед на реке Уфа. Сегодня, 27 ноября, 2024 года, стало известно, что это место имеет трагическую историю: семь лет назад здесь же утонули жена и друг погибшего подо льдом Николая Халанчука.

В 2017 году Николай вместе с женой и близким человеком переплывал реку на лодке. Судно перевернулось, и все оказались в ледяной воде. Тогда выжил только Николай, пишет SHOT.

Прошло семь лет, и мужчина решил пересечь реку на велосипеде. Но лёд был ещё недостаточно крепким, и он провалился в воду прямо на глазах у своей верной собаки. Белка четыре дня ждала, когда хозяин вынырнет. К сожалению, сегодня спасатели подняли тело мужчины из воды. Водолазы обнаружили погибшего на глубине девять метров. Родственники забрали Хатико с места трагедии.

Фото: shot

Ранее мы писали, что «Ребенок кричал и умолял о помощи»: в Бразилии бойцовская собака вцепилась в мальчика на детской площадке: видео (НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ).