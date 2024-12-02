Поиски орловца Максима Соломина завершены: мужчина погиб

Фото: mk-orel.ru

Ранее, 28 ноября 2024 года, сообщала, что разыскивают Максима Соломина 1986 года рождения. Пропавший мужчина отправился из деревни Красная Заря в посёлок городского типа Верховье 25 ноября. Максим воспользовался услугами такси. Выйдя из автомобиля у местного магазина, он исчез и с тех пор не выходил на связь.

В социальных сетях поисково-спасательного отряда «Сармат» появилась информация о гибели 38-летнего орловца Максима Соломина.

Фото: ПСО «Сармат»

Орловская среда выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.