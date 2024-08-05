Полетела ответочка за атаку жилого дома в Орле: наши военные нанесли удар по позициям противника

Фото: «Город Орел! Орловчане ВКонтакте»

В начале августа 2024 года участники специальной военной операции ответили на атаку жилого дома, произведённую ВСУ, с надписью на артиллерийском боеприпасе: «За Орел. За Болховский микрорайон». Получив известие о нападении, они нанесли удар по позициям противника, используя именной «орловский» боеприпас. Об этом сообщили Орловские Новости.

В ночь со 2 на 3 августа ВСУ атаковали дронами 16-этажный жилой дом в Болховском микрорайоне. Хотя удалось избежать жертв, один человек получил ранения и был доставлен в областную клиническую больницу. Квартира, где проживала семья с двумя детьми, была повреждена. Пострадавшим временно предоставили другое жильё.