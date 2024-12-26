Полицейский из Орловской области признан виновным в разглашении гостайны

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По материалам УФСБ России по Орловской области, осужден сотрудник полиции, который разгласил сведения, относящиеся к государственной тайне. Об этом информировало УФСБ России по Орловской области. Суд постановил лишить его свободы на 1,5 года условно, с испытательным сроком в 2 года.

Неправомерная деятельность бывшего начальника одного из подразделений МО МВД России «Сосковское» была выявлена сотрудниками УФСБ в мае текущего года.

«Установлено, что он предоставил третьим лицам информацию о планируемых в Орловской области оперативно-розыскных мероприятиях в сфере миграции», – сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

В отношении правонарушителя было возбуждено уголовное дело. В результате Орловский областной суд назначил ему наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и запрещением занимать должности на государственной службе, сообщает «ОрелТаймс».

Приговор пока не вступил в законную силу.