Более ста нарушений иностранцами нашла полиция в Орловской области

Как стало известно 4 июля 2024 года, сотрудники полиции нашли более ста нарушений в регионе. Все они связанны с несоблюдением иностранцами режима пребывания в России. А а также правонарушения в устройстве на работу, как сообщают в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В Управлении по вопросам миграции УМВД России Орловской области подвели итоги надзора за строительными и промышленными объектами. В июне текущего года было проверено два десятка таких объектов в регионе.

В УМВД отметили, что работодатель может устраивать иностранцев на работу только с соблюдением миграционных правил.