Полиция забрала у подростка питбайк: юный орловец катался без прав

Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В конце недели, 19 июля 2024 года, стало известно, что в Орле во время профилактического рейда «Мотоцикл» сотрудники Госавтоинспекции выявили юного нарушителя. Подросток управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения. За что его питбайк был отправлен на специализированную стоянку.

Сотрудники полиции отстранили юношу от управления транспортным средством в присутствии его законного представителя. А на юношу был составлен административный материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Госавтоинспекция заверила, что подобные профилактические мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.