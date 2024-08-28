Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев посетил пункт временного размещения в Орловской области

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской службы

Во вторник, 27 августа 2024 года полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев посетил Орловскую область с рабочим визитом. Одним из пунктов его программы стал визит в пункт временного размещения (ПВР), расположенный в общежитии Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева.

Во время визита Щёголев пообщался с жителями Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за приграничных событий. Губернатор Орловской области Андрей Клычков, главный федеральный инспектор по Орловской области Сергей Голованев и другие чиновники регионального правительства сопровождали полпреда в ходе осмотра ПВРа.

— Игорь Щёголев поблагодарил представителей власти, соцслужбы и жителей региона за оперативный прием вынужденных переселенцев, их дальнейшее сопровождение, эффективное решение актуальных вопросов жизнеобеспечения, – сообщили в правительстве области

Отметим, что на данный момент на территории Орловской области находится около 2,5 тысяч жителей Курской области, из которых почти 600 размещены в пунктах временного размещения.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области до 2800 мест увеличат количество ПВР для курских беженцев.