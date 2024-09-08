Фото: “Орловская митрополия”

Помощник старца Илия, Геннадий Цурков, арестован на два месяца. Об этом сообщила экс-депутат Орловского областного совета Валентина Остроушко. По её словам, суд в Москве избрал меру пресечения для Геннадия Цуркова — арест на два месяца по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 126 УК РФ «Похищение человека». В нашем регионе Геннадия задержали по запросу Следственного комитета Российской Федерации, после чего доставили в Москву.

Геннадий Цурков известен как помощник или менеджер старца Илия. Он руководит проектами «Вятский Посад» и «Орловский колос», организует встречи для известных людей. В мае по просьбе духовных чад старца Илий Патриарх Кирилл благословил своего духовника вернуться во Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, где схиархимандрит также является духовником братии.

В июле стало известно, что старец Илий вернулся в село Редькино Орловского муниципального округа. Там он начал встречаться с родственниками и знаменитостями, а также открыл гимназию «Орловский колос» и дал старт строительству нового храма. На следующий день Геннадий Цурков был задержан, сообщает «Орелград».

Ранее мы писали, что 6 сентября 2024 года, стало известно, что помощник старца Илия Геннадий Цурков подозревается в его похищении. Эту информацию подтвердили родственник Цуркова и экс-зампред облсовета Валентина Остроушко.