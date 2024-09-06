Помощника старца Илия Геннадия Цуркова подозревают в его похищении

Сегодня, 6 сентября 2024 года, стало известно, что помощник старца Илия Геннадий Цурков подозревается в его похищении. Эту информацию подтвердили родственник Цуркова и экс-зампред облсовета Валентина Остроушко.

-Геннадию Цуркову вменяют статью «Похищение человека». Похищенный — батюшка Илий. История очень интересная, — написала Остроушко в своём телеграм-канале.

Старец Илий и Цурков закладывали камень в основание будущего храма в честь святителя Афанасия Великого. На следующий день, 5 сентября 2024 года, на трассе задержали Цуркова, который ехал на автомобиле со старцем Илием. Силовики задержали предпринимателя, а Илия доставили в Оптину пустынь.

Геннадий Цурков много лет помогал старцу Илию. Вместе они были учредителями фонда, который собирал средства на строительство духовного центра Вятский Посад. В 2022 году Цурков основал благотворительный фонд «Орловский колос» и стал его руководителем.

Во время губернаторства Вадима Потомского Геннадий Цурков был его советником по духовным вопросам, сообщают «Орловские Новости».

Ранее мы писали, что 5 сентября 2024 года, помощник старца Илия, Геннадий Цурков, был задержан правоохранительными органами. Геннадий Цурков — глава духовного центра Вятский Посад. Эту информацию «Орловским новостям» подтвердили два источника.