«Александр Михайлов пожертвовал почти полмиллиона»: Поплавская раскрыла имена звезд, помогающих Курску после атак ВСУ

Фонд Яны Поплавской всего за несколько дней собрал 7 млн рублей на помощь жителям Курской области. Об этом сообщили News.ru. Известная актриса подчеркнула, что пожертвования поступают также от ее коллег, артистов.

— Александр Михайлов все время жертвует. Вы понимаете, что он на пенсии, что это пожилой человек, и он пожертвовал почти полмиллиона, — рассказала Поплавская.

Также на помощь региону, подвергшемуся атакам ВСУ, средства перечислили артисты Виктор Раков, Вадим Колганов, Екатерина Стриженова. По словам Поплавской, люди жертвуют разные суммы. Например, недавно кто-то перевел на счет фонда 37 рублей. Актриса отметила, что важен любой вклад в общее дело.