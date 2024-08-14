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«Александр Михайлов пожертвовал почти полмиллиона»: Поплавская раскрыла имена звезд, помогающих Курску после атак ВСУ

Светлана Соколова
14 августа 2024
Фото: kino-teatr.ru

Фонд Яны Поплавской всего за несколько дней собрал 7 млн рублей на помощь жителям Курской области. Об этом сообщили News.ru. Известная актриса подчеркнула, что пожертвования поступают также от ее коллег, артистов.

— Александр Михайлов все время жертвует. Вы понимаете, что он на пенсии, что это пожилой человек, и он пожертвовал почти полмиллиона, 

— рассказала Поплавская.

Также на помощь региону, подвергшемуся атакам ВСУ, средства перечислили артисты Виктор Раков, Вадим Колганов, Екатерина Стриженова. По словам Поплавской, люди жертвуют разные суммы. Например, недавно кто-то перевел на счет фонда 37 рублей. Актриса отметила, что важен любой вклад в общее дело.

— Когда мне пришло пожертвование в 37 рублей, я подумала, что это какая-то бабулька из своей крошечной пенсии выделила эти 37 рублей, ведь там люди пишут: «На фронт, родным, любимым, дорогим», 

— рассказала Яна Евгеньевна.

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