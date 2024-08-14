«Александр Михайлов пожертвовал почти полмиллиона»: Поплавская раскрыла имена звезд, помогающих Курску после атак ВСУ

Фонд Яны Поплавской всего за несколько дней собрал 7 млн рублей на помощь жителям Курской области. Об этом сообщили News.ru. Известная актриса подчеркнула, что пожертвования поступают также от ее коллег, артистов.
— Александр Михайлов все время жертвует. Вы понимаете, что он на пенсии, что это пожилой человек, и он пожертвовал почти полмиллиона,— рассказала Поплавская.
Также на помощь региону, подвергшемуся атакам ВСУ, средства перечислили артисты Виктор Раков, Вадим Колганов, Екатерина Стриженова. По словам Поплавской, люди жертвуют разные суммы. Например, недавно кто-то перевел на счет фонда 37 рублей. Актриса отметила, что важен любой вклад в общее дело.
— Когда мне пришло пожертвование в 37 рублей, я подумала, что это какая-то бабулька из своей крошечной пенсии выделила эти 37 рублей, ведь там люди пишут: «На фронт, родным, любимым, дорогим»,— рассказала Яна Евгеньевна.