Популярная тиктокерша Валя Карнавал заплатит штраф 74 тысячи рублей за езду на своем новом BMW M4: список нарушений

Известную тиктокершу Валю Карнавал оштрафовали на 74 тысячи рублей за нарушение правил дорожного движения. Всего за три месяца после покупки автомобиля за 10 миллионов рублей она успела получить больше семидесяти штрафов от сотрудников ГИБДД.

В начале мая 2024 года Валя стала обладательницей BMW M4, о чём с гордостью сообщила своим подписчикам в социальных сетях. Судя по данным ГИБДД, она сразу начала испытывать свой автомобиль на скоростных заездах.

Список нарушений:

54 случая превышения скорости;

три нарушения правил движения по выделенной полосе;

пять случаев остановки или стоянки в неположенном месте;

девять случаев несоблюдения требований знаков или разметки.

один раз Валя не оплатила парковку в центре Москвы.

Теперь ей придётся заплатить крупный штраф в размере более семидесяти тысяч рублей.

Ранее мы сообщал, что в Орловской области перевернулся автомобиль.