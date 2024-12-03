Московская маникюрщица заказала себе препарат без рецепта на 200 тысяч рублей в надежде похудеть: теперь грозит до 5 лет лишения свободы за контрабанду аптечных наркотиков

Московская маникюрщица, 26-летняя Вероника, мечтая о стройной фигуре, заказала препарат от тревожного расстройства и эпилепсии за внушительные 200 тысяч рублей, не осознавая, что он запрещён в России без рецепта. Теперь её судьба окутана тенью: за контрабанду наркотических веществ ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает t.me/mash.

Найдя продавца прегабалина в индийских Telegram-чатах, она отправила дилеру круглую сумму на криптокошелёк и указала адреса доставки – двум подругам, супругу и его матери. Но мечты о трансформации обернулись зловещими последствиями: спустя месяц её посылку задержали на таможне, заведение уголовного дела по статье о контрабанде стало неизбежным.

В своих показаниях Вероника призналась, что узнала о «колёсах» через интернет, полагая, что они подавляют чувство голода. Но о возможности передозировки и последствиях, так называемых «овощных» состояний, ей ничего не было известно. Её адвокат, Евгений Скрипилев, просил о домашнем аресте, чтобы она могла заботиться о ребёнке у деда, но суд отверг ходатайство.