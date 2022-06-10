10 июня 2022



Посетителей пустят навестить родных в орловских больницах. Когда-нибудь

Вопрос посещения родственниками больных, находящихся в стационарах медучреждений, обсуждается с Роспотребнадзором. Об этом рассказал руководитель депздрава Станислав Шувалов. По его словам, снять запрет на посещения госпитализированных в стационары, введенный в период пандемии, может только Роспотребнадзор, к компетенции которого относится это решение. Правительство региона обсуждает с ведомством этот вопрос.

В целом текущая ситуация с заболеванием новой коронавирусной инфекцией позволяет строить благоприятные прогнозы. За сутки диагноз подтвержден у 28 орловцев. Из 338 ковидных коек в учреждениях здравоохранения занято 239. Обязательным остается тестирование при госпитализации и тестирование медработников на наличие инфекции.

«Запасов экспресс-тестов достаточно. Несмотря на положительные тенденции, мы не должны терять бдительность», — сказал Станислав Шувалов, отметив, что регион продолжит сокращать ковидные койки.

«Ношение масок с сегодняшнего дня носит рекомендательный характер. Не лишним будет проявить бдительность, защитив себя в транспорте или местах массового пребывания людей. Если у вас есть признаки ОРВИ, останьтесь дома, своевременно обратитесь к врачу. Нужно думать не только о себе, но и о здоровье окружающих», — призвал жителей региона руководитель депздрава.

 

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Опубликовано 10 Июн 2022 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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