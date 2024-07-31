Посетительницу бара избил пьяный орловец: мужчина задержан и передан сотрудникам полиции

В конце июля 2024 года в одном из баров Орла, расположенном на улице Максима Горького, произошёл конфликт, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщили представители Росгвардии по региону.

После полуночи в Росгвардию поступило сообщение о том, что в заведении сработала тревожная кнопка. Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место и задержали 43-летнего мужчину, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта он нанёс удар посетительнице бара.

Правонарушитель был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

За прошедшую неделю росгвардейцы задержали семь человек за административные правонарушения. Все они были доставлены в местные отделы полиции.