После бала

№26 (695) от 17 августа 2022 г.

Людмила Парицкая

Ну вот и отгремел праздник! Можно подвести итоги. Население занялось своими обычными делами, потихоньку забывая прелесть парадных дней, а хозяева города пытаются привести в порядок место, которое назвали «Стрелкой» и на котором было проведено действо, непонятно почему назначенное «фестивалем цветов», но меньше всего на него похожее.

Начну с пародии на въездную стелу, а именно, со слова «Стрелка», как всегда в нашем любимом Орле, состоящего из немасштабных букв. Подобные «инсталляции» по неизвестной причине ставят теперь где попало, обозначая ими кварталы, улицы и скверы, так же, впрочем, как и сердечки, заменяющие собой русское слово «люблю». Чем оно людям так не нравится? Куда ни приедешь – везде этот надоевший символ! Такое жгучее желание не отстать от других говорит о рабской психологии подражателей. Не дай Бог сделать что-нибудь по-своему?

Но зато в том, что именно по-своему сочинял данную «шрифтовую» залепуху крутейший дилетант, сомнений нет! Какой там дядя Вася сляпал подобное «произведение искусства» в страшной спешке, история, скорее всего, не узнает, но он, конечно, же понятия не имел, что к круглой букве «С» нельзя приставить прямоугольную букву «Р» и т.д. Проще говоря, все буквы в слове взяты из несовместимых шрифтовых гарнитур, что является элементарной безграмотностью. Это всё равно, что купить табуретку с разноцветными ножками разной длины и разного материала, на которой неудобно сидеть, если только она не сделана ради хохмы. Но тут-то всё на полном серьёзе!

И никому в голову не приходит, что эта «алфавит-табуретка» на курьих ножках не только визуально, но и физически травмоопасна! Я не говорю уже о хлипком каркасе из чёрного металла, который очень быстро заржавеет, но и дощечки, производящие впечатление взятых из разобранных поддонов, уже благополучно отваливаются и будут делать это и в дальнейшем.

Это ещё одна, наряду с орловским «Арбатом», головная боль. Мне кажется, что, если городская власть не найдёт в себе силы убрать этот позор в кратчайший срок, то вполне возможно, что в отдельно взятом городе Орле узаконят слово «ИСЧО» вместо «ещё», а Митрофанушку уговорят стать его почётным гражданином.

Неужели чиновники всех уровней, на каждом углу кричащие о воспитании патриотизма, не знают, что национально-культурная идентичность в современном мире во многом определяется именно письменностью! Многое менялось, но несомненно одно: наша азбука, наша графическая культура, наша письменность – важнейшая составляющая нашей русской культуры, основанной на осознании индивидом себя как личности, отличной от других, и утрата её ведёт к потере своего национального лица, синдрому неполноценности и в конечном счёте к саморазрушению!

Посмотрите, как Запад продвигает свою латиницу, в том числе внедряя её и в нашу страну, виртуозно вытесняя из городских текстов кириллицу, значение которой, несомненно, трудно переоценить, ведь с появлением в IX веке общей славянской письменности возникло новое огромное культурное пространство – кириллическая цивилизация, в которой мы и живём по сию пору. Вся великая русская литература восходит к кириллице, на основе которой создано огромное количество красивейших шрифтов, но почему-то в публичном пространстве используется несколько заезженных компьютерных версий, зачастую разбавленных внедрением латинских букв, создающих впечатление смеси «французского с нижегородским».

Если такое наплевательское отношение к необходимой грамоте не изменится, то новость о тридцати процентах россиян, убежденных в том, что Солнце вращается вокруг Земли, покажется цветочками. То ли ещё будет! Бедный Коперник!

А что творится с русским языком? Когда я хожу по улицам и невольно слышу, как говорят наши горожане, в том числе и дети, то с ужасом понимаю, что от русской речи остался только интернет-жаргон и мат! Я не ханжа и понимаю, что иногда без крепкого словца не обойтись, но говорить, только пользуясь ненормативной лексикой, – это верный путь к костру!

Однако, вернёмся к фестивалю. Как всегда, у меня возникает уже надоевший всем детский вопрос: зачем нужна была эта показуха? Есть легенда, что именно Лев Николаевич Толстой – автор, на мой взгляд, эпохальной фразы: «ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ, ЧЕМ ДЕЛАТЬ НИЧЕГО»! То, что было представлено публике, никакого отношения к фестивалю цветов не имело – это был «слёт» организаций, которые должны были изобразить любовь к цветам. Вероятно, поэтому разнообразием никто не порадовал, набор у всех был один и тот же. Вообще на этой площадке был обычный бенефис петуний, традесканции и садовой полыни. Хотя была и изюминка: тряпочные цветы и пенопластовые овцы!

Никакого проекта, никакой объединяющей концепции не было в принципе! Сочиняли все на месте, кто во что горазд. Предъявлять какие-либо претензии организациям – немилосердно. Наверняка они получили задание накануне. Конечно, совершенно непонятно, зачем было тащить сюда трамвай, но и шатёр выглядел не менее глупо, служа крышей для базара. Простой навес для этой цели был бы и удобнее, и уместнее.

Очень хотелось бы узнать, почему на праздник не приехал ещё один долгожданный гость – кукла Барби, ведь только для неё можно было выкрасить мост тошнотворной розовой краской. Этот розово-желтенький сюзюль-бурдюль просочился и на ул. Ленина, где пытаются облагородить разрушающиеся саркофаги. Тёмные сидения проблему не снимут, а только усугубят. Достаточно представить перспективу улицы в таком депрессивном одеянии. Наш «Арбат» надо полностью переделывать, а не ставить заплаты грубо пришитыми через край белыми нитками!

К сожалению, очередная праздничная возня на «Стрелке» показала только полное отсутствие профессионализма. За свою не короткую жизнь я так и не смогла понять, зачем люди во власти берутся за дело, в котором ничего не понимают? Неужели для того, чтобы показать свою склонность к антихудожественной самодеятельности? Почему везде требуются «крепкие хозяйственники»? А я уверена, что во власть должны попадать люди, не просто имеющие диплом о любом образовании, а люди, обладающие высоким культурным уровнем, владеющие в совершенстве родным языком и, однозначно, разбирающиеся в искусстве. Только тогда демонстрация безграмотности, дурновкусия, бездарности и заурядности перестанет быть нормой, как сейчас.

Не знаю, какой «бесплатник» или очередной «мозговой штурмовик» замусорил бедный сквер полосатыми столбами на уродливых бетонных кубах, свисающими проводами для подсветки искусственных деревьев, щепой на проплешинах после вырубки деревьев, но хотелось бы, чтобы депутаты не задавали свой любимый риторический вопрос: «А где были дизайнеры?». А нигде! К дизайнерам никто и не обращался!

Президент России В.В. Путин постоянно указывает на необходимость оставлять в городах уголки нетронутой природы. В этой связи неясно, почему наша местная власть делает всё, чтобы их не было, и тратит миллионы на подобные фестивали с уничтожением этой самой природы, выдавая это ещё и за заботу о «комфортной среде», когда в городе элементарно нет туалетов! И что удивительно, оказывается, у нашего мэра достаточно власти, чтобы аврально, без подготовки и приёмки, кое-как уложить асфальт в сквере и окрестностях, но ему же не хватает полномочий для того, чтобы дать указание убрать, наконец, кучу песка перед домом-музеем Н.С. Лескова?

Так вот, я не без оснований, опасаюсь, что вся эта новогодняя мишура вместе с тряпочными цветами останется на «Стрелке» если и не навечно, то «в целях экономии» до Нового года.

Когда-то прошел слух, что на слиянии двух рек – Оки и Орлика – создадут сквер археологии. Вот это было бы действительно интересно, логично и смогло бы стать достопримечательностью старинного города и привлекательным туристическим местом!

С глубоким уважением ко всем ветвям власти,

гражданка России, Людмила Парицкая