19 августа 2022



После обрушения крыши в болховском техникуме возбуждено уголовное дело

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши спортивного зала филиала № 1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». Люди в погонах усмотрели в этой истории признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, 13.08.2022 произошло полное обрушение крыши спортивного зала БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» на площади порядка 200 квадратных метров. Как предварительно установили следователи, должностные лица техникума не осуществляли контроль за надлежащим состоянием здания, не проводили обследование на предмет необходимости капитального ремонта здания, проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания в облдепартамент образования не направляли.
Бездействие должностных лиц техникума, а также облдепартамента, а именно неисполнение обязанностей по содержанию в надлежащем состоянии здания спортивного зала и повлекло обрушение крыши. Ущерб составил более полутора миллионов рублей.

В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия,  устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Уголовное дело возбуждено по постановлению прокуратуры Орловской области.

Фото пресс-службы СК

 

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Опубликовано 19 Авг 2022 в 09:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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