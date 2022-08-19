После обрушения крыши в болховском техникуме возбуждено уголовное дело

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши спортивного зала филиала № 1 БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса». Люди в погонах усмотрели в этой истории признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).



Напомним, 13.08.2022 произошло полное обрушение крыши спортивного зала БПОУ ОО «Орловский техникум агробизнеса и сервиса» на площади порядка 200 квадратных метров. Как предварительно установили следователи, должностные лица техникума не осуществляли контроль за надлежащим состоянием здания, не проводили обследование на предмет необходимости капитального ремонта здания, проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания в облдепартамент образования не направляли.

Бездействие должностных лиц техникума, а также облдепартамента, а именно неисполнение обязанностей по содержанию в надлежащем состоянии здания спортивного зала и повлекло обрушение крыши. Ущерб составил более полутора миллионов рублей.

В настоящее время следователями проведён осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Уголовное дело возбуждено по постановлению прокуратуры Орловской области.

Фото пресс-службы СК