После пикета у обладминистрации беременная орловчанка получила необходимое лекарство

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Также инсулин получила вторая женщина, Маргарита Ростовцева, которая поддержала Инну Пржевальскую в ее отчаянной борьбе. Об этом сообщает «Орёлтаймс».

Ранее чиновники обратили внимание на пикеты, о которых шла речь, и пригласили орловчанок на конструктивный диалог в Департамент здравоохранения региона. В результате встречи им пообещали, что вопрос будет решён в самые сжатые сроки, уже сегодня.

Стоит отметить, что Пржевальская с упорством добивалась получения инсулина сначала от губернатора, а затем от департамента здравоохранения, сталкиваясь с многочисленными преградами и бездействием, сообщает «Орелград».