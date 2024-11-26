После рекордных осадков в Орловской области установится сухая погода: когда?

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился с орловцами обнадеживающей информацией о предстоящей передышке от дождей на рабочей неделе. «Орловские новости» с радостью передают этот прогноз своим читателям, сообщает newsorel.ru.

Первые дни недели в регионе обещают быть более солнечными, тогда как к ее завершению небо вновь окутится облаками. Тем не менее, температура воздуха не претерпит ощутительных колебаний — в течение недели она будет держаться в пределах от 0 до минус 2 градусов. В завершение недели термометры, словно неохотно, поднимутся выше нуля, обвещая возвращение весны с температурой от 1 до 2 градусов тепла.