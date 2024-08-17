Лариса Долина подняла ценник на корпоративы после скандала с украинскими мошенниками: теперь стоимость её концертов составляет 4 миллиона рублей

Лариса Долина увеличила стоимость своих корпоративных концертов более чем в два раза после недавнего скандала с украинскими мошенниками. Её команда решила, что убытки в размере 200 миллионов рублей можно легко компенсировать за счёт внимания средств массовой информации и интереса к личности певицы.

Согласно информации Mash, народная артистка России не унывает и продолжает выступать, но теперь стоимость её концертов составляет 4 миллиона рублей, что в два с половиной раза больше, чем весной, когда она составляла 1,5 миллиона рублей. После того, как в СМИ появилась информация об обмане Ларисы Долиной, её муж взял под контроль её концертный график и сам рассматривает предложения о выступлениях на корпоративных мероприятиях. Вероятно, семья певицы хочет таким образом улучшить своё финансовое положение. Многие ожидали, что после обмана Лариса Долина уйдёт из публичной жизни и какое-то время не будет выступать, но на самом деле случилось обратное.

Ранее мы писали, что известная артистка Лариса Долина стала жертвой мошенничества и потеряла крупную сумму денег.