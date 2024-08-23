Последствия урагана в Орловской области: 11 населённых пунктов остались без электричества

Исполняющий обязанности главы Орловского муниципального округа Александр Черных сообщил о том, что из-за неблагоприятных погодных условий минувшим вечером, 22 августа 2024 года, произошло несколько аварий на линиях электропередач. В результате этого электроснабжение частично нарушено в 11 населённых пунктах округа.

В настоящий момент над устранением неполадок работают 10 бригад, в составе которых 39 человек и 20 единиц техники. Мы делаем всё возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии как можно скорее, — написал в социальных сетях Черных.

Жителей Орловского МО просят сообщать о проблемах с электроэнергией по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Орловского муниципального округа: 8 (4862) 41-69-09 или по телефону горячей линии ПАО «Россети»: 8 800 220-02-20.

Специалисты «Орёлэнерго» сохраняют режим готовности к непогоде. Сегодня, 23 августа, вновь ожидаются дожди с грозами и ветер до 17 м/с. 208 специалистов в 55 бригадах «Орёлэнерго» работают в режиме повышенной готовности.

Важно отметить, что жители должны быть осторожны и соблюдать меры безопасности при неблагоприятных погодных условиях, сообщает «Орелтаймс».