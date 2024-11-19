Послеобеденный сон помогает снизить уровень сахара в организме

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Исследователи из Берлинской эндокринологической клиники совершили удивительное открытие. Они выяснили, что короткий дневной сон после обеда может быть более полезным, чем просто пассивное времяпрепровождение, он снижает уровень сахара в крови. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

В эксперименте приняли участие 1200 пациентов с диабетом второго типа. Участников разделили на две группы. Первой группе было предложено провести 15-20 минут в положении лёжа или сидя после обеда, а второй — попытаться заснуть. До и после эксперимента у каждого пациента взяли образцы крови для анализа уровня глюкозы.

Оказалось, что даже такой короткий сон помог снизить концентрацию сахара в организме на 25-30% эффективнее, чем обычный отдых. Это говорит о том, что послеобеденный отдых активизирует процессы восстановления организма и нормализует выработку инсулина. Однако важно не спать слишком долго, чтобы избежать обратного эффекта — повышения уровня сахара.

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